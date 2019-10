In Kirchheimbolanden findet an diesem Wochenende die erste Veranstaltung der diesjährigen Friedenstage statt. Auf dem Programm steht am Samstagnachmittag ein Kinder-Musical im Nordpfalzgymnasium. Offiziell eröffnet werden die Friedenstage aber erst am kommenden Freitag – bei einem Markt der Möglichkeiten werden sich dann verschieden Organisationen vorstellen. Beispielsweise die Tafel und eine Unverpackt-Initiative. Ende November werden die Friedenstagspreise vergeben. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr unter anderem an die Bundesorganisation von „Fridays for future“.