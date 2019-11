per Mail teilen

Im Silbersee in Kindsbach im Kreis Kaiserslautern sind am Sonntag zwei alte amerikanische Handgranaten gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurden sie entdeckt, nachdem das Wasser aus dem See abgelassen worden war. Die beiden Handgranaten seien von einem Experten des Kampfmittelräumdienstes begutachtet und entsorgt worden. Beide Granaten hätten weder Zünder noch Sprengstoff enthalten.