Rund 15.500 Zuschauer haben in diesem Sommer die Aufführungen der Freilichtspiele in Katzweiler besucht. Das hat das Theater mitgeteilt. Auf dem Programm standen „Alice im Wunderland“ und das Musical „Linie 1“. Der Vorsitzende des Theatervereins, Becker, spricht von einem der erfolgreichsten Sommer der vergangenen Jahrzehnte. Auf der Freilichtbühne in Katzweiler engagieren sich rund 300 Vereinsmitglieder ehrenamtlich. Im kommenden Sommer zeigt die Bühne das Kinderstück „Das Sams“ und die Uraufführung eines 80er-Jahre-Musicals mit den Namen „Völlig losgelöst“.