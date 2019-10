An einem Bahnübergang in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern ist am Montagnachmittag ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte der Autofahrer eine rote Ampel missachtet. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem Zug, der mit etwa 150 Schülern besetzt war, niemand verletzt. Wegen des Unfalls war die Bahnstrecke Kaiserslautern – Lauterecken zeitweise gesperrt. Wie viel Schaden bei dem Unfall entstanden ist, ist noch unklar.