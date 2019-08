Die Zukunftsregion Westpfalz will ihr sogenanntes Westpfalz Wiki noch bekannter machen. Deshalb soll das Online-Lexikon in den nächsten Wochen in den westpfälzischen Verbandsgemeinden vorgestellt werden.

Das Westpfalz Wiki funktioniert ähnlich wie Wikipedia: Jeder, der möchte, kann hier Informationen und Bilder von besonderen Gebäuden, Objekten und Legenden in der Westpfalz veröffentlichen. Seit Oktober ist das Wiki im Internet abrufbar. Nach Angaben der Zukunftsregion Westpfalz wurden bisher mehr als 300 Artikel veröffentlicht, die von rund 100 Hobby-Autoren geschrieben wurden. Zum Beispiel gibt es Artikel über den Eulenkopf in Eulenbis und den Hutmacherbrunnen in Kusel.

Um die Internetplattform noch bekannter zu machen, plant die Zukunftsregion Gespräche mit den westpfälzischen Verbandsbürgermeistern. Ziel sei es, dass auch bekanntere Heimatforscher an dem Westpfalz Wiki mitschreiben.