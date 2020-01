Um die Verfolgung Homosexueller in der Nachkriegszeit geht es am Donnerstagabend in einem Vortrag in der Kaiserslauterer Stadtbibliothek. Wie die Stadt mitteilt, wird sich Historiker Christian Könne unter anderem mit Opfern der Verfolgung und den damaligen Strafen für Homosexualität befassen. Anlass ist eine landesweite Veranstaltungsreihe zum Gedenktag am 27. Januar, an dem an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. An diesem Tag wurde vor 75 Jahren auch das Konzentrationslager Auschwitz befreit.