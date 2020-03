In Kaiserslautern ist bei einer weiteren Person das Coronavirus nachgewiesen worden. Das hat die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt, bei der das Gesundheitsamt ansässig ist. Demnach sei das Virus bei einer 20-jährigen Frau nachgewiesen worden. Es ist der vierte Corona-Fall in Kaiserslautern. Die Frau zeige leichte Grippe-Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne. In häuslicher Quarantäne befinden sich inzwischen auch die drei Erkrankten, die zunächst im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern behandelt wurden. Sie seien aus dem Krankenhaus entlassen worden, weil sie keine Krankheitssymptome zeigen würden und es ihnen gut gehe.