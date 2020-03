Der Veranstalter hat die ersten Theatertage Rheinland-Pfalz im Kaiserslauterer Pfalztheater als großen Erfolg bezeichnet. Alle Abendvorstellungen am Pfalztheater seien ausverkauft gewesen, sagte ein Sprecher. Das sei ein schönes Zeichen, dass es nach wie vor ein großes Interesse an Theater gebe. Außerdem seien zu den Theatertagen in Kaiserslautern viele Gäste aus dem Umland gekommen. So habe das Pfalztheater die Chance bekommen, sich einem überregionalen Publikum zu präsentieren. Die Theatertage Rheinland-Pfalz fanden dieses Jahr erstmalig statt. Eine Woche lang wurden am Pfalztheater verschiedene Produktionen der Theaterhäuser aus Mainz, Trier, Koblenz und Kaiserslautern gezeigt. Zukünftig soll die Veranstaltung jedes Jahr an wechselnden Standorten stattfinden.