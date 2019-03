Die Fusion der Technischen Universität Kaiserslautern und der Hochschule in Landau ist umstritten. Der Stadtrat in Kaiserslautern will den Zusammenschluss noch stoppen.

Die Stadträte stimmten am Montagabend einer Resolution gegen die Fusion zu. Die Stadt fordert das Land nun auf, die Pläne für den Zusammenschluss der Hochschulen zurückzustellen. Die am meisten im Stadtrat diskutierte Forderung in der zehn Punkte umfassenden Resolution besagt, dass die beiden Universitäten in Kaiserslautern und Landau sich zunächst untereinander über Einzelheiten einer möglichen Zusammenführung einig werden sollten. Fusion ohne Anhörung beschlossen Außerdem kritisiert der Stadtrat, dass der Ministerrat die Zusammenführung ohne Anhörung der Beteiligten in Kaiserslautern von oben herab beschlossen habe. Zudem wirke sie wie ein Sparprogramm, dass die Qualität und den guten Ruf der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) gefährde – das dürfe nicht passieren. Der Stadtrat betont in seiner Resolution, er kämpfe an der Seite der TU, denn sie sei untrennbar mit Kaiserslautern verbunden. Mehrere Anträge zu Fusion Über diesen Antrag sollten die Stadträte eigentlich bereits in einer Sondersitzung entscheiden. Die Abstimmung war jedoch vertagt worden, um eine Senatssitzung der TU abzuwarten. Mehrere Parteien hatten Anträge zu der Fusion eingebracht. Anfang März hatten sich Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD), Vertreter der Hochschule, Studentenvertreter und ein Experte, der die Fusion begleiten soll, den Fragen des Stadtrats gestellt. Der Stadtrat beschloss außerdem, das Innenministerium dazu aufzufordern, einen Rettungshubschrauber im Raum Kaiserslautern zu genehmigen. Zudem wird es nach dem Willen des Rates zum 100. Geburtstag von Fritz Walter im Herbst nächsten Jahres eine Gedenkveranstaltung der Stadt Kaiserslautern geben.