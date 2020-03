Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden beiden Spielzeiten je 625.000 Euro Pacht für das Fritz-Walter-Stadion zahlen. Das entschied der Stadtrat und akzeptierte damit ein Angebot des Vereins.

Der Stadtrat von Kaiserslautern stimmte am Montagnachmittag für eine deutlich reduzierte Stadionpacht für den 1. FC Kaiserslautern. Damit zahlt der Verein - falls er in den beiden Spielzeiten in der 3. Liga spielt - jeweils 625.000 Euro. Das ist mehr als in dieser Saison (425.000 Euro), aber deutlich weniger als die reguläre Pacht von 3,2 Millionen Euro. Außerdem beteilige der FCK die Stadt unter anderem an den Einnahmen aus dem DFB-Pokal ab der zweiten Runde, teilte der Stadtrat mit.

Grünes Licht von der ADD

Vor der Abstimmung des Stadtrates hatte Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bekanntgegeben, dass die Stadt die Stadionpacht senken darf. Das sei das Ergebnis eines Gesprächs mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Die Stadt dürfe dem FCK für die gesamte kommende Saison die Stadionpacht reduzieren, ohne dass sie den Restbetrag aus den Freiwilligen Leistungen nehmen muss.

Das Fritz-Walter-Stadion gehört einer städtischen Stadiongesellschaft, an die der 1. FC Kaiserslautern jährlich eine Pacht zahlen muss. Mit dem Geld zahlt die Stadt die Kredite ab, die für den Umbau der Arena zur WM 2006 aufgenommen wurden. Zurzeit schießt die Stadt jedes Jahr eigenes Geld dazu.

Beträchtliche Lücke im Etat des FCK

Ursprünglich hatte die ADD der Stadt nur erlaubt, die Pacht bis zum Ende des Jahres zu senken. Das war aber dem 1. FC Kaiserslautern zu wenig - er wollte über einen längeren Zeitraum Planungssicherheit. Zum einen hat der Verein gerade die Lizenzunterlagen für die kommende Saison eingereicht - in denen noch eine beträchtliche finanzielle Lücke klafft. Zum anderen könnte eine reduzierte Stadionpacht die Gespräche mit möglichen Investoren erleichtern.