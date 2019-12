Der Stadtrat in Kaiserslautern beschäftigt sich heute mit dem 1. FC Kaiserslautern, der Stadiongesellschaft und den Investorenplänen auf dem Betzenberg. Insgesamt ist der FCK bei drei verschiedenen Tagesordnungspunkten Thema in der Sitzung. FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt und die FCK-Beiräte Markus Merk und Rainer Keßler werden in der Sitzung Fragen beantworten. Sie sollen sich zum beantragten Nachlass bei der Stadionmiete und zur Beteiligung an den Unterhaltskosten für das Stadion äußern. Außerdem haben mehrere Stadtratsfraktionen den Antrag gestellt, dass Oberbürgermeister Klaus Weichel den Stadtrat künftig in jeder Sitzung über alle Fragen rund um die Stadionmiete und die Grundstücke am Fritz-Walter-Stadion informiert. Die Stadt ist seit längerer Zeit in Gesprächen mit dem Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becca über einen möglichen Verkauf des Stadions und der angrenzenden Grundstücke.