Die Zeit drängt - der 1. FC Kaiserslautern muss im März die Unterlagen für seine Lizenz abgeben. Bis dahin braucht er Gewissheit über die neue Stadionpacht. Deshalb trifft sich der Stadtrat am Samstag zu einer Sondersitzung.

Im Moment zahlt der 1. FC Kaiserslautern jährlich 425.000 Euro an die städtische Stadiongesellschaft, damit er im Fritz-Walter-Stadion spielen darf. Das sind rund 2,8 Millionen Euro weniger als ursprünglich vereinbart. Aber mehr kann der Verein in der Dritten Liga nicht aufbringen. Der ursprüngliche Antrag an den Stadtrat sah vor, dass die Pachtsumme auch in den kommenden Jahren auf 425.000 Euro gesenkt wird.

Neuer Vorschlag des FCK als Diskussionsgrundlage

Mittlerweile ist der 1. FC Kaiserslautern der Stadt aber entgegengekommen: Sein neuer Vorschlag sieht vor, dass die Pacht 200.000 Euro höher ausfällt. Außerdem will er die Stadiongesellschaft früher und umfangreicher als bisher an den möglichen Einnahmen aus dem DFB-Pokal beteiligen.

Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hatte ursprünglich gefordert, dass die Stadt im Gegenzug zum Entgegenkommen bei der Stadionpacht Aktien des FCK erhält. Das hatte der Verein aber abgelehnt, weil er dadurch Schwierigkeiten in den Gesprächen mit möglichen Investoren befürchtet. Die Diskussion darüber hatte zu einem Streit zwischen dem Verein und dem Stadtoberhaupt geführt.

Schlimmstenfalls droht dem FCK die Insolvenz

Noch ist nicht klar, wie der Stadtrat am Samstag entscheidet. Möglich ist eine erneute Verschiebung der Entscheidung. Dann müsste möglicherweise eine weitere Sondersitzung anberaumt werden, weil der 1. FC Kaiserslautern im März seine Lizenzunterlagen beim DFB einreichen muss. Sollte der Stadtrat eine Pachtminderung komplett ablehnen, droht dem Verein im Sommer die Insolvenz.

Kein geplanter Trauerzug der FCK-Fans

Im Internet kursieren Gerüchte, die Fans des Vereins würden sich am Samstag zu einem Trauerzug in Richtung Rathaus zusammen finden. An der Spitze mit einem Sarg - und mit Ex-FCK-Spieler Martin Wagner. Wagner selbst hat das auf Facebook dementiert - er werde aber vor dem Rathaus auf die Entscheidung warten.