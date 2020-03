In der Westpfalz hat es im vergangenen Jahr so wenig Straftaten gegeben wie seit 19 Jahren nicht mehr. Vertreter des Westpfalzpräsidiums in Kaiserslautern sagten, außerdem wurden so viele Taten aufgeklärt wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Nach Angaben der Polizei hat es im vergangenen Jahr unter anderem deutlich weniger Wohnungseinbrüche gegeben. Grund dafür sei, dass die Polizei mehr verdächtige Personen kontrolliert habe. Außerdem berate die Polizei Bürger intensiver, wie sie ihr Zuhause besser vor Einbrüchen schützen können. Im Vergleich zum Jahr davor hat es 2019 auch weniger Diebstähle gegeben. Ein Problem, das aber immer größer werde, sei laut Polizei die Kriminalität im Internet. Demnach werden immer mehr Waren im Internet bestellt und nicht bezahlt. Außerdem werde vermehrt verbotenes pornografisches Material in Umlauf gebracht. Sogar Schüler würden diese Filme an Klassenkameraden verschicken.