per Mail teilen

Bei einer Prügelei bei einem interkulturellen Fußballturnier in Kaiserslautern ist ein 19-Jähriger verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Ermittlungen hatten sich bei dem Turnier am Sonntag zunächst zwei der Spieler auf dem Feld gestritten. Als der 19-Jährige schlichten wollte, mischten sich weitere Spieler sowie mehrere Zuschauer ein. Es kam zu einer Schlägerei, bei der der junge Mann geschlagen und gegen den Kopf getreten wurde. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Ob noch andere Menschen zu Schaden kamen war zunächst unklar - ebenso wie der Grund für den Streit.