Die Sanierung des Instituts für pfälzische Geschichte in Kaiserslautern wird voraussichtlich erst in einem Jahr abgeschlossen sein. Das teilte das Institut mit.

Die Leiterin des Instituts für pfälzische Geschichte, Sabine Klapp, sagte, solange das Gebäude in Kaiserslautern saniert werde, könnten keine Vorträge dort stattfinden. Zurzeit seien die Institutsmitarbeiter in Ausweichbüros untergebracht und vor allem telefonisch oder per Mail erreichbar. Unterlagen, Bücher und Sammlungsgegenstände, die bei dem Brand beschädigt worden waren, würden derzeit aufwändig gereinigt und danach gelagert, bis das Institut kommendes Jahr wiedereröffne. Bei dem Brand Ende März waren der Dachstuhl des denkmalgeschützen Gebäudes und die dort gelagerten Sammlungen beschädigt worden. Die Kosten der Sanierung sollen bei rund 260.000 Euro liegen.