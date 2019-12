Die Polizei in der Westpfalz vermeldet ruhige Weihnachtsfeiertage. Die Beamten in den regionalen Polizeidienststellen wurden nicht häufiger als sonst zu Einsätzen gerufen. In den meisten Fällen handelte es sich um Einbrüche und Diebstähle. Aufgrund des milden Wetters gab es nur wenige harmlose Verkehrsunfälle. In Morlautern und in der Kaiserslauterer Innenstadt zog die Polizei zwei berauschte Autofahrerinnen aus dem Verkehr. Die eine stand unter Drogen, bei der anderen wurden 1,2 Promille Alkohol im Blut gemessen. Beide Frauen mussten ihren Führerschein abgeben und erwarten ein Strafverfahren.