Die Mehrheit der Menschen in Kaiserslautern ist mit der Lebensqualität in der Stadt zufrieden. Das ist das erste Zwischenergebnis einer Studie der TU Kaiserslautern zum „Leben in Kaiserslautern 2019“.



Im Rahmen der Studie wurden 3.000 zufällig ausgewählte Haushalte in Kaiserslautern angeschrieben – etwa 800 beantworteten die Fragen der Forscher. Das sei laut der TU eine gute Quote. Trotz des insgesamt positiven Ergebnisses, benannten die Befragten auch viele Probleme. So gaben Zweidrittel an, dass sie sich bei Dunkelheit in der Kaiserslauterer Innenstadt nicht sicher fühlen. Selbst direkt vor der eigenen Haustür fühlten sich etwa 40 Prozent unsicher. Das seien deutlich mehr als in anderen Großstädten. Auch die schwierige Verkehrssituation für Radfahrer wurde kritisiert, außerdem die starke Belastung durch Fluglärm vom US-Flughafen Ramstein. Positiv sehen die Kaiserslauterer hingegen das gute Freizeit- und ÖPNV-Angebot.