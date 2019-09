In der Kaiserslauterer Innenstadt gibt es am Samstag eine Kundgebung der Bürgerinitiative „Fußgängerzone für Fußgänger“. Die Initiative will nach eigenen Angaben Unterschriften gegen die Pläne der Stadt sammeln, die Fußgängerzone möglicherweise für Fahrradfahrer zu öffnen. Die Initiatoren befürchten, dass es zu Unfällen zwischen Fußgängern und Radfahrern kommen könnte. Mehrere Kaiserslauterer Geschäftsleute unterstützen die Bürgerinitiative und haben Unterschriftenlisten in ihren Geschäften ausgelegt.