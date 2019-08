per Mail teilen

Das rheinland-pfälzische Innenministerium startet am Montag einen Kongress um Sicherheit und Stadtentwicklung. Unterstützt wird es vom städtischen Unternehmen KL.digital. Nach Angaben von KL.digital werden heute rund 200 Teilnehmer erwartet, vor allem Mitarbeiter von Kommunen und Vertreter der Polizei. Unter anderem gehe es darum, was Kommunen für die Sicherheit von Open-Air Veranstaltungen tun müssen und wie den Bürgern die Angst vor dunklen Plätzen oder Wegen genommen werden kann. Innenminister Lewentz sagte im Vorfeld, dass Sicherheit ein prägender Faktor für Lebensqualität in einer Kommune ist.