Im Pfalztheater in Kaiserslautern sind 13 Schülerinnen und Schüler als Kinderreporter unterwegs. Die Fünft- und Sechstklässler begleiten die Probenarbeit für die Kinderoper „Die Entführung aus dem Serail“. Darüber sollen sie unter anderem im Internet und im Programmheft berichten. Nach Angaben des Pfalztheaters erhalten die Kinder Einblicke in die unterschiedlichen Abteilungen des Theaters – zum Beispiel in die Maske oder in die Regiearbeit. Die Oper von Mozart wird in einer speziellen Fassung für Kinder ab Dezember im Pfalztheater gezeigt.