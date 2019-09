In Kaiserslautern ist am Samstagvormittag die Interkulturelle Woche mit einem "Markt der Begegnung" gestartet. Vor dem Pfalztheater präsentieren sich am Samstag nach Angaben der Stadt an mehr als 20 Ständen interkulturelle Institutionen und Vereine. Menschen verschiedener Nationen zeigen auf der Bühne zudem landestypische Tänze. Außerdem gibt es am Sonntag einen Familiensporttag auf dem Stiftsplatz mit einem überdimensionalen menschlichen Tischfußball-Spiel. Im Rahmen der Interkulturellen Woche werden kommende Woche unter anderem noch ein Frauenfrühstück und ein Seminar zum Umgang mit Fake-News angeboten.