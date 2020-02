Die Stadtverwaltung lädt am Mittwochnachmittag zu einer Informationsveranstaltung zum Gelterswoog ein. Das Wasser in dem See ist so niedrig wie selten.

Der Beigeordnete Peter Kiefer will am Nachmittag auf der Veranstaltung darlegen, wie die Stadt den niedrigen Wasserstand im Gelterswoog bekämpfen will. Im Frühjahr soll zum Beispiel unter anderem eine defekte Ablaufleitung repariert werden, die eine der Ursachen für das Niedrigwasser sein könnte. Im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken hat sich eine Bürgergruppe gegründet, die von der Stadt mehr Engagement für den See fordert. Sie hat auch schon Unterschriften für den Erhalt des Gelterswoogs gesammelt. Der See wird im Sommer von Schwimmern und Wassersportlern genutzt, er ist ein bekanntes Naherholungs- und Naturschutzgebiet. Die Infoveranstaltung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal in Kaiserslautern.