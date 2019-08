Die Hochschule Kaiserslautern ist seit heute mit einem eigenen Stand auf der Computerspielmesse „Gamescom“ in Köln vertreten. Besucher können dort elektronische Brillen aufziehen und in virtuelle Erlebniswelten eintauchen. Studenten der Hochschule haben dafür Programme entwickelt, die unter anderem die Kaiserpfalz in Kaiserslautern in verschiedenen Zeitepochen zeigen. Die „Gamescom“ ist die weltweit größte Computerspielmesse. Sie läuft noch bis kommenden Samstag.