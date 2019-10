Die Telefonseelsorge Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern entwickelt zurzeit die Handy-App „Krisen-Kompass“. Dadurch sollen künftig mehr Suizide verhindert werden. Menschen, die darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, können sich mit dem Handyprogramm selbst helfen. Nach Angaben der Telefonseelsorge gibt es in der App zum Beispiel eine Anleitung für beruhigende Atemübungen. Außerdem können die Nutzer Fotos in der App speichern, die sie erfreuen: zum Beispiel ein Strandfoto oder Bilder aus besseren Zeiten, die sich die Betroffenen in Notsituationen wieder ins Bewusstsein rufen können. Auch für Angehörige sei die App hilfreich. Sie finden in dem Handyprogramm zum Beispiel Telefonnummern von Beratungsstellen und Tipps, wie sie sich gegenüber Betroffenen verhalten sollen. Ende des Jahres soll die App erscheinen.