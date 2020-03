Der Gelterswoog in Kaiserslautern hat wieder einen normalen Wasserstand. Nachdem im vergangenen Sommer der See rund 70 Zentimeter zu wenig Wasser hatte, haben nach Angaben der Stadt die Niederschläge der vergangenen Wochen ihn wieder aufgefüllt. Die Stadt sucht trotzdem nach einer mittelfristigen Lösung für das Wasser des Gelterswoogs. Der Klimawandel sei spürbar, auf Dauer werde wohl künstlich Wasser in den See eingespeist werden müssen. Erst vor zwei Wochen hatte sich eine Bürgerversammlung mit dem Niedrigwasser in dem Bade- und Freizeitsee befasst.