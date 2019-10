Die Polizei in der Westpfalz warnt in der kommenden dunklen Jahreszeit wieder vor Wildwechsel. Besonders während der Dämmerung ist mit Tieren auf den Straßen zu rechnen. In den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung kommt es nach Angaben der Polizei zu besonders vielen Wildwechseln. In den kommenden zwei Monaten befinden sich die Wildschweine in der Paarungszeit. In dieser Zeit seien besonders die männlichen Wildschweine unaufmerksam für drohende Gefahren, wie beispielsweise den Straßenverkehr. Die Polizei ruft Autofahrer deshalb dazu auf, vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit zu senken - besonders auf Straßen, die durch den Wald führen. Im Jahr 2018 gab es insgesamt knapp 3.800 Wildunfälle in der Westpfalz. Im ersten Halbjahr diesen Jahres gab es bereits rund 1.900.