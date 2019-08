per Mail teilen

Unbekannte haben bei Kaiserslautern einen Fuchs mit einer Drahtschlinge an einen Zaun in der Nähe der Autobahn gebunden. Wie die Polizei berichtet hat eine Spaziergängerin das Tier gefunden und befreit. Der Fuchs sei aber an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er war mit der Schlinge um den Hals festgebunden. Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Tierquäler und bittet um Hinweise.