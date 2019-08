per Mail teilen

Ein vermeintlicher Neffe hat am Mittwoch bei einer Seniorin in Kaiserslautern angerufen und von ihr 70.000 Euro für die Reparatur eines Autos verlangt. Wie die Polizei mitteilte, war es dem Unbekannten gelungen, der Seniorin vorzugaukeln, dass er ihr Neffe sei. Der Anrufer berichtete der Frau über einen Unfall, bei dem er ein Auto beschädigt habe für das er nun bezahlen müsse. Die Seniorin erklärte sich zunächst grundsätzlich bereit, dem vermeintlichen Neffen finanziell zu helfen, zweifelte dann aber an der Identität ihres angeblichen Neffen. Daraufhin legte der Anrufer auf.