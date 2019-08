Ein Einbrecher hat am Sonntagmittag in Kaiserslautern an die Wohnungstür einer Frau geklopft. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich aber nicht um einen „höflichen“ Einbrecher. Eigentlich habe er nur überprüfen wollen, ob jemand zu Hause ist, um dann einzubrechen. Die Frau, die in der Wohnung lebt, habe nach dem Klopfen gerade nachschauen wollen, als der Unbekannte mit voller Wucht gegen die Tür stieß, die aber standhielt. Als er bemerkte, dass doch jemand in der Wohnung war, flüchtete er. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls.