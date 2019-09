Die Stadtwerke Kaiserslautern haben heute fünf Elektro-Autos für ein neues Car-Sharing-Angebot namens Emil vorgestellt. Emil ist die Abkürzung für E-Mobilität in Lautern. Die Elektrofahrzeuge unterscheiden sich nach Angaben der SWK sowohl in Größe als auch in Reichweite, so dass Kunden unter Autos für den reinen Stadtverkehr als auch für weitere Strecken auswählen können. Die Elektroautos stehen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt. Gebucht werden können sie übers Internet oder über die kostenfreie Emil-App.