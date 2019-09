per Mail teilen

Die Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz hat das Burg-Gymnasium in Kaiserslautern für seine gute Zusammenarbeit mit US-Schulen in der Region ausgezeichnet. Das Gymnasium wurde zur ersten „WiR!-Schule“ ernannt. Das Burg-Gymnasium hat seit sieben Jahren ein Austauschprogramm mit der Sembach Middle School. Ziel ist es, dass sich die Schüler gegenseitig besuchen und so Unterschiede und Gemeinsamkeiten des deutschen und amerikanischen Schulsystems kennenlernen.