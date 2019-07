per Mail teilen

In Kaiserslautern sind am Montagnachmittag drei Menschen durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren auf einem Parkplatz ein 28-Jähriger und ein unbekannter Autofahrer in Streit geraten. Offenbar ging es dabei um ein Parkmanöver. Im Verlauf des Streits beleidigte der unbekannte Autofahrer sein Gegenüber und sprühte dann Pfefferspray aus der Scheibe seines Wagens. Dabei wurden der 28-Jährige, seine Partnerin und ein einjähriges Kind leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.