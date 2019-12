per Mail teilen

Zum Fahrplanwechsel morgen will die DB Regio künftig 25 neue Züge in der Region einsetzen. Die Züge fahren von Kaiserslautern über Homburg und Saarbrücken nach Trier. Wie die DB Regio mitteilt, sind die Züge unter anderem mit Steckdosen und W-Lan ausgestattet. Außerdem seien sie barrierefrei und würden leiser fahren als bisherige Züge. In Pirmasens werden zum Fahrplanwechsel einige Bushaltestellen umbenannt. Beispielsweise heißt die Haltstelle AOK künftig Jugendherberge.