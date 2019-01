Das Krankenhaus in Kaiserslautern feiert am Mittwoch sein 125-Jähriges Bestehen. Das Westpfalz-Klinikum ist mit seinen vier Standorten einer der größten Arbeitgeber der Pfalz. Insgesamt gibt es mehr als 1.300 Betten. 1893 wurde das damalige Distrikt-Krankenhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt eröffnet. Aktuell investiert das Westpfalz-Klinikum nach eigenen Angaben in moderne OPs, Roboter und die Umstellung auf digitale Krankenakten.