Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen sucht Touristiker und Gastronomen, die dabei helfen, mehr sogenannte Astro-Touristen in den Pfälzerwald zu locken.

Damit soll das Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ vorangebracht werden. Am Montag fand dazu in Johanniskreuz ein Workshop statt. Ziel ist nach Angaben der Projektleitung nachts im Pfälzerwald möglichst auf künstliches Licht zu verzichten, um die Sterne besser sehen zu können. Touristiker und Gastronomen sollen auch bei weiteren Workshops darauf aufmerksam gemacht werden, wie sie auf künstliches Licht verzichten können, sagt Projektkoordinatorin Sarah Köngeter. Zum Beispiel durch den Verzicht von Kugellampen in Vorgärten.