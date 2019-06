Die Opel-Geschäftsführung, die Werksleitung und der Betriebsrat in Kaiserslautern haben sich auf ein Konzept zur Zukunft des Opel-Werks verständigt. Beispielsweise soll in neue Technologien investiert werden.

In einer Pressemeldung haben die Geschäftsführung, die Werksleitung und der Betriebsrat ihre Pläne vorgestellt. Sie sprechen davon, dass Weichen "für die Steigerung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes" gestellt wurden.

Einziges Werk von PSA mit spezieller Technik

Im Kaiserslauterer Werk soll demnach eine Anlage zur Warmumformung von Stahl entstehen. Damit sei das Werk in Kaiserslautern das einzige Werk der PSA-Gruppe mit dieser Technik. Fortlaufend solle zudem geprüft werden, ob Investitionen nötig sind, um die Auslastung des Werks zu sichern.

Opel-Auszubildende werden in Kaiserslautern übernommen

Die Verträge von jungen Facharbeitern werden im Kaiserslauterer Opel-Werk entfristet. Auszubildende sollen bis zum Jahr 2023 nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung unbefristet übernommen werden. Pro Jahr sollen künftig 34 Auszubildende eingestellt werden.

Ältere Arbeitgeber können Unternehmen verlassen

Arbeitnehmer, die bis 1961 geboren wurden, können, so heißt es in der Meldung, Opel im Rahmen des bestehenden Sozialplans verlassen. Dazu gebe es ein Altersteilzeitprogramm. Das Unternehmen will so Lohnkosten senken.

"Eine gute Vereinbarung" Lothar Sorger, Betriebsratsvorsitzender Kaiserslautern

"Mit der Vereinbarung sichern wir die Zukunft dieses traditionsreichen Standorts nachhaltig. Unser Werk in Kaiserslautern wird damit weiter als wichtige Säule des weltweiten Produktionsverbundes der Groupe PSA gestärkt", wird Personal-Geschäftsführer Ralph Wangemann zitiert. Und auch der Vorsitzende des Kaiserslauterer Betriebsrates, Lothar Sorger, äußert sich positiv. "Wir haben gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine gute Vereinbarung getroffen, die den Standort Kaiserslautern stabilisiert und eine gute Basis für die weitere Entwicklung bildet."

Neuer Werkleiter für Opel in Kaiserslautern

PSA hat außerdem mitgeteilt, dass das Opel-Werk in Kaiserslautern zum 15. Juli einen neuen Leiter bekommt. Thierry Vingtans wird dann dem Werk vorstehen. Der 56-Jährige war bisher für die Produktion von Dieselmotoren im französischen "Groupe PSA Werk" in Trémery verantwortlich. Der bisherige Leiter, Peter Winternheimer, wechselt in die Konzernzentrale nach Rüsselsheim.