Bahnfahrer brauchen an diesem Wochenende in der Westpfalz Geduld - und sollten sich vor Fahrtantritt informieren. Vor allem, wenn sie in Richtung Saarland wollen.

Betroffen ist die Strecke zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken. Dort werden an diesem Wochenende nach Angaben der Bahn Bauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten dauern bis in die Nacht zum Montag, spätestens zum Berufsverkehr am Montag sollen aber alle Züge wieder planmäßig fahren. Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, ist besonders die Regionalbahnlinie zwischen Kaiserslautern und Merzig betroffen. Auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern, Landstuhl und Homburg fallen mehrere Züge ganz aus. Auch S-Bahn betroffen Das hat auch Auswirkungen auf die S-Bahnen zwischen Landstuhl und Homburg - sie fahren nicht. Teilweise werden Busse eingesetzt, die aber rund 30 Minuten später als die Züge am Ziel ankommen. Die genauen Fahrzeiten der Züge und Busse und die Anschlussregelungen gibt die Bahn auf ihrer Internetseite und in den Bahnhöfen bekannt.