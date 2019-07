per Mail teilen

Im Fall der toten Frau aus Homburg ist eine Mordkommission eingesetzt worden. Wie die Polizei mitteilt, besteht die Kommission aus elf Ermittlern. Sie führen unter anderem Befragungen im Umfeld der toten Frau durch und suchen nach Spuren. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Frau umgebracht wurde. Die Leiche habe Schnittverletzungen aufgewiesen, die nicht auf eine Selbsttötung hinwiesen. Eine Obduktion der Leiche soll Klarheit bringen. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bislang nicht. Ein Bekannter hatte die tote Frau am Montagabend in ihrer Wohnung in Homburg gefunden.