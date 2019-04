per Mail teilen

Ein Mann baut mit seinem Motorrad einen Unfall und verletzt sich schwer. Doch als die Polizei an die Unfallstelle im saarpfälzischen Homburg kommt, ist das Motorrad verschwunden.

Der Motorradfahrer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

In Homburg hat ein Mann am Dienstagnachmittag das Motorrad eines Unfall-Opfers von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei von einer Straße in der Nähe der Burg Hohenburg abgekommen und gegen eine Bank geprallt. Der Biker wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Homburg geflogen werden. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass er zu schnell unterwegs war.

Kein Motorrad am Unfallort in Homburg

Nachdem sie am Unfallort kein Motorrad finden konnten, ermittelten die Beamten einen 23-Jährigen. Er hatte das Motorrad offenbar entwendet, ohne sich um den schwerverletzten Motorradfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall und den möglichen Motorrad-Diebstahl beobachtet haben.

06841-1060 Polizei Homburg

Motorradfahrer und Motorrad-Dieb erwarten Anzeigen

Den Mann, der das Motorrad von der Unfallstelle entfernte, erwarten nun mehrere Anzeigen - unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung und Strafvereitelung. Das Motorrad wurde später in einem Waldstück gefunden und war nicht zugelassen. Der Mann könnte das Motorrad also weggeschafft haben, um den Motorradfahrer vor einer Strafe zu retten. Das würde bedeuten, dass die beiden sich in irgendeiner Art und Weise gekannt haben könnten. Deshalb muss auch der 19-jährige Fahrer mit einer Strafanzeige rechnen. Zum einen wegen Fahrens ohne Führerschein, außerdem weil er ohne Versicherungsschutz mit dem Motorrad gefahren ist.