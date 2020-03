Nun hat auch das Saarland seinen ersten Coronafall: Bei einem Oberarzt der Kinderklinik an der Uni-Klinik in Homburg wurde das Virus nachgewiesen. Die Klinik bleibt aber geöffnet.

Wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilte, hat sich der 50-jährige Mann offenbar bei einem Ärztekongress in Frankfurt angesteckt. Er klage über grippeähnliche Symptome, es gehe ihm aber gut. Der Mann wird auf einer Isolierstation behandelt.

Vier Personen negativ getestet

In der Kinderklinik an der Uni-Klinik Homburg wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht – die Abteilung bleibt aber geöffnet. Eine Gefahr für Patienten der Uni-Klinik besteht nach Angaben der Klinik nicht. Vier Kontaktpersonen des infizierten Arztes, darunter seine Frau und sein Kind, wurden bereits negativ auf das Virus getestet.

In Rheinland-Pfalz gibt es bisher vier Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben - drei davon leben in Kaiserslautern. Sie werden im Westpfalz-Klinikum behandelt oder befinden sich wie rund 30 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern ist vorübergehend nur für Menschen mit einem vereinbarten Termin geöffnet.