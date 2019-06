Die Herzogin von York, Sarah Ferguson, hat am Wochenende Pfeffelbach im Kreis Kusel besucht. Im Rahmen von Dreharbeiten besichtigte sie die Kirche des Ortes.

Die Herzogin von York war zusammen mit Pfarrer Lötzbeyer auf den Spuren ihrer Vorfahren. Markus Hoffmann

Pfarrer Günter Lötzbeyer mag eigentlich keinen Medienrummel. Doch nachdem er am Sonntag die Herzogin von York, Sarah Ferguson, in seiner kleinen Kirche in Pfeffelbach begrüßen durfte, ist er schon ein bisschen stolz. "Die Herzogin von York kam direkt aus London über Frankfurt per Shuttle direkt nach Pfeffelbach. Sprang aus dem Auto und begrüßte alle mit Handschlag", erzählt der Pfarrer. "Dann hatte sie ihre kleine Truppe dabei, von der sie nochmal geschminkt und frisiert worden ist."

Herzogin Luisa ist eine Vorfahrin der Queen

Der Grund für den Besuch ist eine Dokumentation über die deutschen Wurzeln der Queen. In einer Gruft in der Pfeffelbacher Kirche lag nämlich von 1832-1846 Herzogin Luise, die Ur- Ur- Ur- Großmutter von Königin Elisabeth II. Herzogin Luise wurde von ihrem Mann ins Exil geschickt, weil beide es mit der Treue nicht so genau nahmen. Sie wohnte dann in St. Wendel.

Nach ihrem Tod habe niemand so genau gewusst, wohin mit dem Leichnam, erzählt Lötzbeyer. "Ihr Sarg stand zwei Jahre in einem Notariat in St. Wendel. Weil sie vorher Kontakte zum Pfarrer in Pfeffelbach geknüpft hatte, der auch ihr Seelsorger war, hat man irgendwann einen Kontrakt geschlossen und gesagt, so jetzt haben wir eine Steingruft, jetzt kann sie hier in der Kirche beigesetzt werden."

In dieser Kirche lag Herzogin Luise begraben. SWR

"Sie war sehr aufgeschlossen und sehr neugierig, was das hier für eine Kirche ist." Pfarrer Günter Lötzbeyer

Nach 14 Jahren war der Streit um die Beerdigung schließlich beigelegt und der Leichnam wurde nach Coburg überführt. Für Pfarrer Günter Lötzbeyer eine spannende Geschichte, über die er sich mehr als gerne mit Sarah Ferguson, der Herzogin von York, unterhalten hat. "Es war wirklich zu spüren, dass ihr das ein Anliegen ist, für sich auch diese Geschichte aufzuarbeiten. Wer ist das, wo kommen meine angeheirateten Vorfahren her, was haben die erlebt", sagt der Pfarrer aus Pfeffelbach.