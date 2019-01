Einbrecher haben nach Polizeiangaben in Höheinöd in der Südwestpfalz Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro erbeutet. Ein Sprecher teilte mit, die Täter seien über die Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus gelangt. Sie durchwühlten den Schrank der Kellerwohnung. Bei einem weiteren Einbruch in ein Haus in Zweibrücken erbeuteten bisher unbekannte Täter Wertgegenstände im Wert von etwa 15.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist nach Polizeiangaben unklar.