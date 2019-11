Die offizielle Wiedereröffnung der Kindertagesstätte „Weiherfrösche“ in Hochspeyer verschiebt sich. Eigentlich sollte die nach einem Brand frisch renovierte Kita am Montagmorgen eröffnet werden. Nach Angaben des Protestantischen Gemeindepfarrers hat sich eine technische Abnahme aber verzögert. Deshalb könne die Kita voraussichtlich erst in zwei Wochen öffnen. Die Einrichtung war Ende Dezember bei einem Brand völlig zerstört worden. Die Sanierung hat rund 700.000 Euro gekostet. Die 90 Kinder der Kita „Weiherfrösche“ werden seit dem Brand in zwei benachbarten Kitas betreut.