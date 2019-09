Die befürchteten Ausschreitungen rund um das 3.-Liga-Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim sind weitgehend ausgeblieben. Der Großeinsatz der Polizei zeigte offenbar Wirkung.

Mehrere hundert Beamte waren im Einsatz, um die Fangruppen strikt voneinander zu trennen. Vor dem Spiel marschierten beide Lager schwer bewacht durch Kaiserslautern hinauf zum Betzenberg. Vor den Mannheimer Fans wurde ein Wasserwerfer aufgefahren, der aber nicht zum Einsatz kam.

Anzeigen gegen Mannheimer Fans

Laut Polizei kam es auf dem Weg zum Stadion auf Seiten der Waldhof-Fans vereinzelt zum Einsatz von Pyrotechnik und Böllern. Den Verursachern droht eine Strafanzeige. Ermittelt wird auch gegen einen Waldhof-Fan, der einen Polizisten mit einem Fußtritt leicht verletzte.

Zu Beginn des Spiels war die Atmosphäre aufgeheizt. Weil beide Seiten Pyrotechnik zündeten, begann die Partie mit einigen Minuten Verspätung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen Fans, die sich vermummt hatten.

Polizei: Alles weitgehend friedlich

Nach der Partie, die 1:1 endete, begleitete die Polizei die Gästefans zu den Sonderzügen in Richtung Mannheim. Bis auf kleinere Einsätze blieb es auch hier ruhig. Gegen 17 Uhr verkündete die Kaiserslauterer Polizei ihren Einsatz via Twitter für beendet. Das Einsatzkonzept habe sich bewährt. Es sei bei diesem brisanten Spiel weitgehend friedlich geblieben.

Vor der Partie wurde die Stimmung noch einmal durch Provokationen aufgeheizt. So wurde am Freitagmorgen in Mannheim ein fast zu Tode gequältes Schwein entdeckt. Auf dem Rücken des Tieres war die Parole "Lautern-Schweine gibt es auch in eurer Stadt" zu lesen. Die Abkürzung für Waldhof, "SVW", die in blauer Farbe auf eine Seite des Schweins geschmiert stand, wurde in roter Farbe durchgestrichen. Die Polizei vermutet Lautern-Anhänger als mögliche Täter.