Zuerst waren Bauarbeiten Schuld am Ausfall der Lautertalbahn. Jetzt sorgt die starke Hitze der vergangenen Wochen dafür, dass Zugfahrer sich erneut eine Alternative suchen müssen.

Bis Ende der Woche ist der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach lahmgelegt. Schuld ist die große Hitze der vergangenen Tage, die Teile der Schienen beschädigt hat. Bahnreisende müssen deshalb auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen.

Busse und Taxis fahren ersatzweise

Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fahren Busse, die die Züge ersetzen. Die Busfahrt zwischen den Endhaltestellen dauert 90 Minuten und damit knapp 40 Minuten länger als mit der Bahn. Wegen einer Straßenbaustelle in Hirschhorn können die Ersatzbusse zudem nicht die direkte Route durchs Lautertal nehmen.

Nur über Umwege an manche Ziele

Wer nach Hirschhorn will, muss den Taxiservice der Deutschen Bahn von Katzweiler aus nutzen. Auch Sulzbachtal fährt nur das Taxi an, das in Olsbrücken startet. Am Samstag will die Bahn die Strecke wieder freigeben. Im Laufe des Tages soll sich der Verkehr dann normalisieren.