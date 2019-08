Die CDU-Fraktion in Hinterweidenthal will am Donnerstag Abend im Gemeinderat den Weg für eine vorgezogene Fusion mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland freimachen. Die Mitglieder wollen beantragen, dass der Rat in der nachfolgenden Sitzung das Land auffordert, die Fusion so schnell wie möglich umzusetzen. Vor zwei Jahren hatte sich die Mehrheit der Hinterweidenthaler für einen Wechsel in die benachbarte Verbandsgemeinde ausgesprochen. Bislang gehört Hinterweidenthal zur Verbandsgemeinde Hauenstein, die der Kommunalreform zum Opfer fallen soll.