In Heltersberg im Kreis Südwestpfalz wird es wahrscheinlich auch weiterhin einen Geldautomaten geben. Das sieht ein Kompromiss vor, den Landrätin Susanne Ganster vorgeschlagen hat. In den kommenden zwei Jahren soll es in Heltersberg weiterhin einen Geldautomaten und einen sogenannten SB-Terminal geben, an dem man einen Teil seiner Bankgeschäfte erledigen kann. In diesen zwei Jahren soll die Sparkasse prüfen, wie viele Kunden das Angebot nutzen. Dann soll neu über den Standort entschieden werden. In der vergangenen Woche hatten 150 Menschen dagegen demonstriert, dass die Filiale in Heltersberg geschlossen werden soll. Vertreter der Sparkasse und der Demonstranten haben den Vorschlag nach Angaben der Kreisverwaltung positiv aufgenommen. Entscheiden muss darüber der Verwaltungsrat der Sparkasse. Die Bank hatte angekündigt, insgesamt acht Filialen in der Südwestpfalz aus Kostengründen zu schließen.