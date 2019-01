Vertreter der katholischen Kirchengemeinde Hauenstein beraten am Dienstagabend über die Zukunft der Friedenskirche. Der Pfarrer der Gemeinde hatte bereits den Abriss der Kirche vorgeschlagen. Renovierung, Abriss oder Verkauf der Hauensteiner Friedenskirche. Darum geht es bei dem heutigen Treffen. Das Bistum Speyer möchte einen Abriss der Kirche nach Angaben des Pfarrers umgehen. Ein Bistumssprecher sagte, man sei bereit mehr als die Hälfte der Sanierungskosten zu übernehmen. Die Kosten schätzt der Pfarrer auf rund 500.000 Euro. Die Gemeinde kann sich nach eigenen Angaben nicht an den Sanierungskosten beteiligen. In der Hauensteiner Friedenskirche können seit über zwei Jahren nur in Ausnahmefällen Gottesdienste stattfinden, weil das Dach undicht ist. Zudem ist das Hauptportal aus Sicherheitsgründen mit Bauzäunen abgesperrt.