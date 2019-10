Die zuständige Aufsichtsbehörde ADD will die Zuschüsse für den geplanten Schuhweg in Hauenstein nochmals prüfen. Das hat Bürgermeister Michael Zimmermann nach einem Gespräch mit der ADD mitgeteilt. Eigentlich wird der Schuhweg nur dann bezuschusst, wenn alle Arbeiten bis Mitte November abgerechnet sein sollten. Die Gemeinde will die Bauarbeiten im Winter allerdings erneut ausschreiben, weil der Weg nach der ersten Ausschreibung fast doppelt so teuer geworden wäre wie ursprünglich berechnet.