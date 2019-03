per Mail teilen

Wegen einer Bombendrohung sind alle Gebäude des Rathauses in Kaiserslautern geräumt worden. Rund 1.000 Menschen sind davon betroffen. Offenbar gibt es deutschlandweit Bombendrohungen gegen mehrere Rathäuser.

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) sprach von einer ernstzunehmenden Bombendrohung, die ein bislang unbekannter Absender in der Nacht um kurz nach halb zwei an die Verwaltung im Kaiserslauterer Rathauses geschickt habe. Die Polizei hatte daraufhin das Hauptgebäude, das Rathaus Nord und West am Morgen geräumt und die umliegenden Straßen abgesperrt. Beide Gebäude dürfe derzeit niemand betreten.

Dauer 00:22 min Polizei räumt Rathaus Das Rathaus in Kaiserslautern ist nach einer Bombendrohung geräumt worden.

Sprengstoffhunde suchen Rathaus nach Bombe ab

Sechs Sprengstoffspürhunde sind derzeit dabei, die Gebäude nach einer möglichen Bombe abzusuchen. Nach Angaben der Polizei im Saarland ist auch das Rathaus in Neunkirchen wegen einer Bombendrohung geräumt worden.

#Rathaus #Kaiserslautern Das Hauptgebäude und das Rathaus Nord wurden evakuiert, beide werden zur Zeit von Einsatzkräften und mit Sprengstoffspürhunden abgesucht. Polizei Kaiserslautern, Twitter, 26.3.2019, 9:45 Uhr

Drohungen gegen Rathäuser in ganz Deutschland

Neben den Rathäusern in Kaiserslautern und Neunkirchen sind deutschlandweit auch weitere Rathäuser nach Bombendrohungen geräumt worden - unter anderem in Heilbronn, Augsburg, Chemnitz, Göttingen und Rendsburg.